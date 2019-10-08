إبراهيموفيتش يدعو طلاب المدارس لحضور مراسم الكشف عن تمثاله

يستعد الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعتبر واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، للحصول على مزيد من الشهرة، عندما يتم الكشف عن تمثال له يبلغ طوله ثلاثة أمتار في موطنه بمدينة مالمو.



وفي تغريدة له عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعى، حث "إبراهيموفيتش" الجماهير، خاصة الشباب منهم على حضور مراسم الكشف عن التمثال.



وقال إبراهيموفيتش: "زلاتان يعطي الفرصة لجميع أطفال مدرسة مالمو بالمشاركة في المراسم"، حيث إنه من المتوقع أن يحضر بنفسه المراسم ذاتها.



ورغم الشعبية الطاغية لإبراهيموفيتش، فإن رسالته لن يتم اعتبارها عذرًا رسميًا للغياب عن اليوم الدراسي، حسب ما قالت سارا فيتيرجرين، مسئولة قطاع التعليم في مجلس مدينة مالمو.



وقالت فيتيرجرين: "هؤلاء الذين يرغبون في الذهاب سيتم اعتبارهم متهربين من المدرسة، نفس اللوائح تنطبق على هؤلاء المشاركين في الإضراب المدرسي من أجل التغير المناخي".