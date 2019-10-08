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محافظات

المنوفية تناقش استكمال تطوير المراكز التكنولوجية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:55 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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عقد اليوم الثلاثاء، محافظ المنوفية اجتماعا بحضور العميد أحمد طعيمة مدير مشروع ميكنة الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة ومديري المراكز التكنولوجية بها، وعدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة فى المراكز التكنولوجية، والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وذلك لبدء العمل بها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

كما تم استعراض المشاكل والمعوقات التى تعوق دون جاهزية المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة للبدء بالعمل، وذلك لإيجاد حلول فعلية لها حتى يتسنى بدء العمل.

وأكد محافظ المنوفية على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة التسهيلات التي تساعد على استكمال وتطوير ميكنة المراكز التكنولوجية مما يؤدى الى بدء العمل بها والذي سيساعد بدوره على إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.

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