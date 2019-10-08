"نيسان" تجري تغييرات في إدارتها العليا

عينت نيسان موتور ماكوتو أوشيدا، النائب الأول لرئيسها، رئيسًا تنفيذيًا اليوم الثلاثاء، لتختار بذلك وافدًا جديدًا نسبيًا على قطاع السيارات الذي انضم إليه في منتصف حياته المهنية، ويشتهر بأخلاقيات العمل الصارمة وتركيزه المستمر على خفض التكاليف.



وسينضم إلى أوشيدا المسؤول التنفيذي بميتسوبيشي موتورز أشواني جوبتا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.



وقالت الشركة، إن الرئيس السابق لعمليات الصين جون سيكي، الذي كان يعتبر على نطاق واسع أحد المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس التنفيذي، سيصبح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.



وسيتولى الثلاثة قيادة شركة هزتها اضطرابات في أعقاب سقوط رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن العام الماضي، ورحيل رئيسها التنفيذي السابق هيروتو سايكاوا.



وقال رئيس مجلس إدارة نيسان ياسوشي كيمورا في مؤتمر صحفي: "القيادة القوية لازمة... القيادة جماعية، حيث يدعم بعضهم البعض ستكون أكثر شفافية".



وذكر مصدر، أن المديرين في نيسان، بمن في ذلك المنتمين إلى رينو أكبر مساهم في الشركة، صوتوا بالإجماع لصالح تعيين المسؤولين التنفيذيين.



وينتظر "غصن" محاكمته في طوكيو في اتهامات متعلقة بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه.