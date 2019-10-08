غرفة الشرقية التجارية تعيد تطوير سوق الجملة

قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، إن هناك ضرورة لتطوير وإعادة تشغيل سوق الجملة بمدينة الصالحية الجديدة خاصة وأنه من الأسواق العملاقة يقع في قلب المناطق الزراعية الجديدة "الصالحية الجديدة ومدينة القصاصين".



ولفت إلي أن منطقة الصالحية الجديدة ملاصقة لمحور قناة السويس ويخترقها طريق الإسماعيلية ــ القاهرة.



وأكد أن السوق تم تصميمه بشكل محترف وبطراز عالمي ومكان لإنشاء مركز المعلومات مع توفير الأماكن اللازمة للتدريب وتداول السلع من خلاله بسهولة ويسر التعرف على الأسعار بشفافية ونشرها لحظيا على الشاشات الإلكترونية والتعرف على أسعار السلع في البورصات الدولية في نفس التوقيت.



كذلك توجد أماكن بهذا السوق تصلح استغلالها كأنظمة تخزين وتبريد ويمكن الإستفادة من المخلفات بإنشاء وحدات لتدوير تلك المخلفات تابعة لهذا السوق.



وأشار إلي إن قيام سوق جملة الصالحية الجديدة بمهام عمله سوف يكون بمثابة نقلة حضارية كبيرة لمنطقة شمال وشرق محافظة الشرقية في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء أسواق الجملة النظامية.

وتابع: " يجب منع أي تداول للسلع أو الحاصلات الزراعية بصورة الجملة في منطقة شمال وشرق المحافظة إلا من خلال السوق للقضاء على عشوائيات الجملة خصوصا على طريق الصالحية القديمة ".



