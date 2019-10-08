إحالة عاطلين إلى الجنايات بتهمة قتل سائق فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، الثلاثاء، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه.



البداية كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من المستشفى بوصول "محمد. س"، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والقدم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة عاطلين ومعهما فتاة كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة قائدي السيارات بالإكراه.



وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين اعترضوا طريق المتهم، أثناء سيرة بسيارته الأجرة "ميكروباص" وطلبوا منه إبراز نقود، لكن المجني عليه رفض وتعدى بالضرب على أحدهم، مما دفع المتهمين إلى إخراجه من السيارة، الأمر الذي تسبب في هروب الركاب، ومزق المتهمون جسده بالمطاوي، وفروا هاربين.