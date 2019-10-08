جنى الأرباح يحول مؤشرات البورصة نحو الهبوط عند الإغلاق

دفعت عمليات جني الأرباح المركزة، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط لدى إغلاق معاملات، اليوم الثلاثاء، وسط مبيعات قوية نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على غالبية أسهم السوق المتداولة.



خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، لتغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 58. 0 %، بما يعادل 83 نقطة خسارة، لينهي التعاملات عند مستوى 14348 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 8. 0 %، بما يعادل 4.24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها نحو 658 مليون جنيه، بتداول نحو 261.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 24.4 ألف صفقة بيع وشراء.