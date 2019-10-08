صحيفة إماراتية: الكرة في ملعب اليمن لاغتنام فرصة حوار جدة

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنه منذ قرار الإمارات المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بهدف الدفاع عن الشرعية في اليمن، كانت الإمارات على ثقة ويقين بصواب نهج التحالف في التصدي لجماعة الحوثي، وكانت الدولة سباقة إلى نصرة اليمن وشعبه.



وأكدت الصحيفة الإماراتية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، بعنوان"الإمارات تدعم حوار جدة"، أن السعودية والإمارات، لم يتأخرا عن تمكين الشعب اليمني، منذ انطلاقة التحالف، وبذلنا على الدوام كل الجهود في سبيل جمع كلمة اليمنيين ووحدة صفهم.



وأشارت إلى تجديد الدعوات لجميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والاستجابة السريعة لدعوة السعودية إلى حوار جدة الذي كانت الإمارات على رأس المؤيدين له، كما أكدت تقديرها ودعمها الكامل لجهود المملكة، في سبيل لمّ شمل بين أطراف الصراع في اليمن.



واختتمت "البيان" افتتاحيتها قائلة: "الفرصة باتت في ملعب القوى اليمنية لتستجيب لنداء المملكة، التي بما تمتلكه من مكانة كبيرة لدى الجميع، وبما لها من إمكانات وقدرات ومصداقية عالية، قادرة على حل الخلافات وتوحيد الرؤى من جديد، والوقوف بالمرصاد لأبواق الفتنة والوقيعة، ومن تسوّل لهم أنفسهم اختراق صفوف اليمنيين والإيقاع بينهم وبين أشقائهم العرب".