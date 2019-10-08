جامعتا أسيوط وروسيا يبحثان سبل التعاون في المجالات الطبية

أكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن زيارتها إلى العاصمة الروسية موسكو، بدأت بزيارتها لجامعة روسيا لصداقة الشعوب "RUDN University"، وذلك لبحث أطر التعاون المشتركة في المجالات الطبية بين الجامعتين.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبدالحميد مدير مركز اللغة الروسية بالجامعة ومنسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعة روسيا الاتحادية.



وكشفت "غانم" أن زيارتها تضمنت عقد لقاء مع ماريا كوركا رئيس مكتب العلاقات العلمية، والدكتورة يوليا جوشينا نائب مدير العلاقات الدولية بكلية الطب بجامعة رودن الروسية.



وأشارت، إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل التعاون بين الجامعتين فيما يخص تبادل طلاب كلية الطب الدارسين بالمراحل الدراسية المختلفة والخريجين من طلاب البكالوريوس وأطباء التدريب والنواب والمدرسين المساعدين وذلك بنظام الحقائب التدريبية التي يتفق عليها الطرفين في مختلف المجالات الطبية هذا بالإضافة إلى التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس.



وأكد الدكتور حسن عبدالحميد، الروابط العلمية والثقافية التي تجمع جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية عبر العصور السابقة، لافتًا أن جامعة روسيا لصداقة الشعوب تعد من أكبر الجامعات الروسية التي تحمل علاقات وطيدة مع جامعة أسيوط والتي تم إنشائها في العاصمة موسكو في أوائل الستينيات والتي كان الرئيس جمال عبدالناصر أحد مؤسسيها، وهو ما يبرهن على عراقة العلاقات بين البلدين وأصالتها.