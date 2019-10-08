إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

كشف سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الزمالك سيواجه جينراسيون فوت السنغالى، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن المباراة ستتم إعادتها.



وأوضح "زاهر" أن لجنة المسابقات قررت فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقى، حل الأزمة بإعادة لقاء الإياب بين الزمالك وجينراسيون السنغالى.



ورفض فريق جينراسيون فوت السنغالى خوض مباراة الإياب على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلًا من بتروسبورت بالقاهرة، ما أسفر عن احتساب اللقاء لصالح الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد وتأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي عقد اجتماع اليوم لحل الأزمة.