تعرف على موعد تسليم ميسى الحذاء الذهبى السادس

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، لتسلم الحذاء الذهبى للمرة السادسة فى تاريخه، بعد أن أحرز 36 هدفًا بالدورى الإسباني في الموسم الماضي.



وتم الكشف عن موعد تسلم ميسي الحذاء الذهبى السادس في تاريخه، وذلك يوم 16 أكتوبر المقبل، حسب "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.



وسبق أن حصل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في 5 مناسبات أخرى وتحديدًا بمواسم: 2009–2010، 2011–2012، 2012–2013، 2016–2017، 2017–2018.



وسيغيب ميسي، قائد منتخب التانغو، غدًا الأربعاء، عن المواجهة الودية لمنتخب بلاده ونظيره الألماني ضمن استعدادات الأول للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، والثانى لتصفيات مونديال الدوحة 2022، وذلك لتلقيه عقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر التي تعرّض لها في الثالث من أغسطس الماضي، من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التى حل فيها منتخب بلاده ثالثا.



وسبق للمنتخبين أن التقيا في 22 مباراة رسمية وودية، حيث كانت الأفضلية للتانغو الذي فاز في 10 مناسبات مقابل 4 تعادلات و8 انتصارات للمانشافت.