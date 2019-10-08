أزمة كبيرة في الدوري السعودي بسبب "شاحن"

كشفت تقارير عن سبب تعطل تقنية الفيديو"VAR"، في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.



ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، سبب العطل هو قيام أحد العاملين في الملعب بفصل الأسلاك الخاصة بالأجهزة من أجل شحن هاتفه الخاص، دون علمه بفصل الكهرباء.



وأكدت الصحيفة السعودية أن تقنية الفيديو تعطلت في أكثر من المباريات الأربع التي كشفها الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام.



وأعلن تريساكو أنه بجانب مباراة الفتح والنصر، تعطل الـVAR في مباريات الوحدة وأبها، وضمك والاتحاد، وضمك والوحدة.



وطالب الإسباني الصحفيين بعدم المبالغة عند تعطل تقنية VAR، والتعامل معه مثل أي عطل يصيب البرمجيات الأخرى.



يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 16 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فريق الوحدة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل النصر حامل اللقب المركز الثامن برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة.