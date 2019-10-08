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محافظات

احتفالية خاصة بأعياد نصر أكتوبر المجيد بالوادي الجديد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:44 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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نظم قطاع التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إحتفالية خاصة بأعياد نصر أكتوبر المجيد وذلك بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وتحت رعاية الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور العميد محمد رجب نائبا عن المستشار العسكرى بالمحافظة ومدير إدارة الخارجة التعليمية وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة وعدد من المعلمين وطلاب المدارس المختلفة.

وخلال الحفل هنأ العميد محمد رجب جموع الحاضرين بانتصارات أكتوبر المجيد متحدثا عن أمجاد مصر فى تحقيق الإنتصار وكيف أننا استرددنا أراضيها المحتلة، واستطاعت مصر التغلب على العدو الإسرائيلي والذي كان يرى نفسه صعب الهزيمة، ومن بعدها لم تجرؤ أي دولة على مصر، وأصبح لها شأن كبير وأصبح لجيشها العظيم مكانة في العالم بأسره.

وخلال اللقاء تم عرض عدد من الأفلام الوثائقية الخاصة بتلك المناسبة العظيمة مع طرح أسئلة على الطلاب وتوزيع الهدايا الفورية عليهم وسط فرحة عارمة من الحاضرين مرددين ومهللين بالأغانى الوطنية ورفع الأعلام عاليا تعبيرا عن ولائهم للوطن.

وشاركت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وأسرة التربية الإجتماعية بعدد من الفقرات الفنية الوطنية والتى لاقت استحسان الجميع وسط جو وطني رائع يشهد بحب الوطن والولاء والإنتماء له.

ووجه الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد خالص شكره وتقديره للجميع والمجهودات التي بذلت من أجل نجاح هذا الحفل والذى كان هدفه الرئيسى غرس روح الولاء والإنتماء للوطن وتوعية الطلاب بأهم أسباب النصر والتى أهمها الإيمان بالله الكامن بنفوس جنودنا البواسل والأداء الرائع فى تحقيق معادلة وحدة الصف والتلاحم وتحقيق الانتصار.

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