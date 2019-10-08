رئيس وزراء اليونان يدين تصرفات تركيا غير الشرعية فى المياه القبرصية

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليوناني، إن القمة الثلاثية ناقشت برنامج العودة إلى الجذور، والمغتربين والبرامج السياحية ومكافحة تلوث البحار، وتم إنشاء مقر في قبرص لدعم جميع المبادرات السياسية التي تخص القمة.



وأدان رئيس الوزراء اليوناني، خلال كلمته في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، التصرفات التركية غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية.



ووصف تصرفات تركيا في قبرص بأنها استفزازية.

