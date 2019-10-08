بث مباشر.. القمة المصرية القبرصة اليونانية بحضور السيسى

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لقمة مصرية قبرصية يونانية بقصر الاتحادية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس.



وتتيح القمة، الفرصة لاستعراض وتقييم التقدم المحرز حتى الآن في مجالات التعاون القائمة، مع التركيز بشكل خاص في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والسياحة والاستثمارات والابتكار وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية البيئة وحماية التراث الثقافي وغيرها.

