الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم في اليمن

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لقطاع التعليم في اليمن بافتتاحها اليوم الثلاثاء، مدرسة جديدة في محافظة تعز، لتنضم إلى 5 مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضي، ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي مكنت أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية افتتحت مدرسة (قتيبة بن مسلم) في مديرية الوازعية محافظة تعز، بحضور المسئولين المحليين، حيث ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية محمد علي الدور الكبير للإمارات في تطبيع الحياة في المديرية، مؤكدا أن إعادة ترميم وتأهيل المدرسة مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.



وأشار إلى أن قطاع التعليم في مديرية الوازعية حظي بنصيب وافر من دعم الإمارات المتواصل عبر ذراعها الإنسانية (هيئة الهلال الأحمر الإماراتي).