إيداع "سعاد الخولى" قفص الاتهام

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندربة سابقًا، وموظفة بشركة الطيران، في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل أموال.



حضرت "الخولي" جلسة المحاكمة، وتم إيداعها قفص الاتهام.



كان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحال المتهمتين إلى المحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال بـ500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت "الخولي" الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.