"حلوة بلادي" في احتفالات قصور الثقافة بالغربية

قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة طنطا مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية لكبار الملحنين والمطربين، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات متحف طنطا بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة ومنها، "حلوة بلادي"، "يا حبيبتي يا مصر"، "احلف بسماها وبترابها" و"تسلم الأيادي"، فيما دعا اللواء متقاعد ابراهيم عمار أحد أبطال حرب أكتوبر الشباب المصري بالتحلي بروح النصر العظيم الذي حققه أبطال القوات المسلحة المصرية في معركة من أهم معارك الأمة العربية في التاريخ المعاصر.



وأكد خلال كلمته بالمحاضرة الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة طنطا أن القيادة السياسية على يقين بأن شباب الوطن هم درع مصر الحصين من محاولات الفتن والشائعات، وأنهم قادرون على استكمال مشروعات التنمية والبناء التي تشهدها مصر الآن.



وعقدت مكتبة كفر كلا الباب محاضرة بعنوان "أبطال حققوا النصر" تضمنت الحديث عن أبرز الأسماء في سماء العسكرية المصرية اللذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل قضية مصر العادلة نحو استعادة الأرض وحماية مقدسات المصريين، ومن بينهم أبناء محافظة الغربية، الفريق سعد الدين الشاذلي والفريق عبد المنعم رياض، فيما شهدت مكتبة ابيار تنظيم ورشة رسم بحضور مجموعة من طالبات المرحلة الاعدادية وضمت الكثير من اللوحات الفنية للتعبير عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر مستخدمين الأوراق والألوان الخشبية والفلوماستر.



كما استعرضت مكتبة سمنود الثقافية الأجواء السياسية والاقتصادية في مصر والوطن العربي قبل بدء الهجوم المصري على القوات الاسرائيلية بناء على خطة محكمة وقف أمامها العدو مذهولا من شجاعة وبسالة وعبقرية العسكرية المصرية حتى تحقق لنا النصر في أهم معارك التاريخ المصري المعاصر.