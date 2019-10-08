جهانجيري: الأمريكيون يشنون حربًا اقتصادية شاملة ضد إيران

زعم نائب الرئيس الايراني، إسحاق جهانجيري، اليوم الثلاثاء، "على الرغم من فرض الولايات المتحدة لعقوبات صارمة، فإن الحالة الاقتصادية تتجه نحو الاستقرار والتحسن".



"ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، أشار جهانجيري، أن هذا هو الوقت الذي شن فيه الأمريكيون حربًا اقتصادية شاملة ضد إيران.



وقال إن الأعداء يعتقدون أنهم من خلال هذه العقوبات، سيقودون الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار، مضيفًا أن الشعب الإيراني مر بهذه الحقبة الصعبة و"يتحرك نحو خلق فرص العمل والإنتاج والازدهار".



تأتي هذه التصريحات على خلفية التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة حيث تفرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران.



وزادت الولايات المتحدة من الضغط على إيران منذ العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.



منذ ذلك الحين، تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض صادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر"، وقد أرسلت مجموعة إضراب لحاملة الطائرات، وفريق مهاجم، وسفينة هجومية، وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط.