السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل بقصر الاتحادية، رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش القمة السابعة بين مصر وقبرص واليونان.



كما وجه التهنئة إلى رئيس وزراء اليونان لتولي مهام منصبه الجديد.



عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.



بدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثة، وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للزعماء الثلاثة لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية.