مدبولي للبرلمان: لولا الإصلاح الاقتصادي لوصل الدولار 35 جنيهًا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية والحكومة لم يكن أمامها إلا الدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأخذ قرارات صعبة جدًا، فلولا ذلك لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وزادت أسعار السلع، ووصل التضخم إلى معدلات لا يمكن العلم بها.



وأضاف "مدبولي" خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه كان لا بد من بدء البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي مع عام 2016، وتم البدء فيه مع نوفمبر 2016، مضيفًا أن العالم كله كان يصف مصر بأن اقتصادها حرج ودولة غير مستقرة وهناك مخاطر في الاستثمار فيها وهناك تدهور وتداعي في الاقتصاد.



وأشار، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى أقل من 15 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي الاحتياجات الأسياسية للدولة لأقل من شهرين، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروريًا لفتح شرايين لهذا البلد.