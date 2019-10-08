حديقة الحيوان تكشف تفاصيل وفاة وتحنيط الفيلة "نعيمة"

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تفاصيل وفاة الفيلة نعيمة، قائلًا: "كان عندها 40 سنة وتعتبر سن عجوز بالنسبة للفيل الإفريقي، ومتوسط الفيل الآسيوي، وكانت من الانواع الشرسة وتسببت في إصابة الذكر الذي كان معها في حديقة الحيوان وقتل حارس، وهذه عادة الفيل الافريقي".



وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، أن الحالة الصحية للفيلة نعيمة كانت جيدة جدًا ولم تعاني من أي مشاكل صحية، وتعرضت لأزمة صحية واتضح أن سبب الوفاة جلطة في الجانب الأيمن من القلب وضعف في عضلة القلب، مؤكدًا أن الحزن يسيطر على حديقة الحيوان بعد وفاة الفيلة نعيمة، وسيتم تحنيط الفيلة نعيمة.



وتابع أن الحارس الخاص مع خبراء أجانب استطاعوا تدريب وترويض الفيلة نعيمة على الطاعة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الفيلة معرضًا للانقراض ولكن مصر موقعة اتفاقيات دولية لنقل هذه الفيلة من موطنها الأصلي إلى الدول وممنوع الاتجار فيها.