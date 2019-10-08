مباحث التل الكبير تضبط عاطل يتاجر في الهيروين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، من ضبط عاطل يتاجر في الهيروين.



،تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "أمير.ا.ع" 35 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته الأستروكس بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه المدمنين.



وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.



فيما كشفت مصادر أمنية، عن استمرار مديرية أمن الإسماعيلية، في شن الحملات الأمنية على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.