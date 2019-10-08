منة فضالي تقضي عطلتها على شواطئ لبنان (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها في لبنان.



وظهرت "فضالي" وهي تجري على البحر بفستان كاروهات نبيتي أنيق، خطفت بها أنظار متابعيها التي نالت إعجابهم، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالآتي: "عروسة البحر، طول عمرك قمر، أحلى منة في الدنيا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.