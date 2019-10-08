السيطرة على حريق بخط السولار في الزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على حريق شب بخط السولار الممتد من مدينة (بنها) لمدينة (الزقازيق) دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغا بنشوب حريق في خط السولار بمنطقة (شرويدة)، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.



ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث تسرب بخط السولار.. وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد سبب الحريق.