بالأرقام.. مدبولى يكشف انخفاض معدلات البطالة وعجز الموازنة والتضخم

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استطاعت أن تنزل في نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 7% العام الماضى، وهذا حجم يوضح الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، كما أن الدولار وصل إلى نسبة انخفاض بمقدار 10%، ووصل سعر الدولار إلى 16 جنيهًا و40 قرشًا، واحتياطي النقد الأجنبى أكثر من 45 مليار دولار تكفينا لفترة طويلة، وقطاع السياحية يتعافى وحقق أعلى إيرادات في تاريخ مصر.



وأوضح مدبولي، أن عجز الموازنة انخفض إلى 8 واثنين من عشرة%، وهى أقل نسبة كما أن نسبة التضخم أصبحت أقل من 10%، كما أنه لأول مرة تحقق فائضًا أوليًا.



وأضاف: نالت الدولة الإشادات من كل المؤسسات ومن صندوق النقد الدولي، وهناك دول كثيرة بدأت معنا البرنامج الإصلاحي، ولم يكتب له النجاح، كما أن سوق الاستثمار في مصر هو الأعلى وهو الجاذب، ونعلم أن تنفيذ هذا البرنامج له معاناة وحجم من المعاناة على المواطن، وهذا ما كان يدفع الرئيس إلي توجيه الشكر إلى المواطن المصري فى كل خطاب له ولولا دعم المواطن المصري ما كان لينجح هذا البرنامج.



وأضاف مدبولي أن معدل النمو وصل الآن في مصر إلى 5.6% وهو أعلى معدل وصلت له مصر من 2010.