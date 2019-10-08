مدبولي: مصر حققت 5.6 % معدل النمو الاقتصادي خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، إن الدولة قامت بالعديد من المشروعات لفتح شرايين هذا البلاد وتساعد في استقرار هذا البلد فكان لابد من برنامج للاصلاح الاقتصادي كان مع عام 2016، قائلا: نحن نتحدث عن برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات.



وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، أن مصر حققت 5،6 % معدل النمو الاقتصادي، كما ان البطالة انخفضت لـ7،5 % فهذا يعكس حجم الجهد الذي بذلته الحكومة خلال ثلاث سنوات.