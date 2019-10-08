الإسماعيلية تبحث سبل الاستثمار البرتغالي في مصر

عقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، مؤتمر موسع، مع وفد ممثلي الجمعية العربية البرتغالية التجارية ورجال الأعمال البرتغاليين برئاسة مستر جودانش رئيس الجمعية العربية التجارية الصناعية البرتغالية، وعايدة بو عبدالله الأمين العام للغرفة التجارية البلغارية، يرافقهم المهندس محمد أبو العنين رئيس مجلس رجال الأعمال المصرى البرتغالى.



واستعرض نائب محافظ الإسماعيلية " داتاشو" تضمنت أهم المقومات الطبيعية والسياحية للإسماعيلية وفرص الاستثمار المتاحة والمميزات التنافسية ومحفزات الاستثمار بالمحافظة وأهم الإنجازات والمشروعات القومية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة.



وكان نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة

ومرافقية من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية قد استقبلوا أعضاء الوفد البرتغالى الزائر فى حضور إبراهيم خميرة نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية والمهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية ونائب ثانى الغرفة التجارية وعلاء البارودى مستشار التطوير الإداري والأمين العام للغرفة التجارية والدكتورة دينا ياقوت عضو الغرفة ومديرى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمناطق الصناعية بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية.



وخلال اللقاء تناول المؤتمر إستعراض ومناقشة آليات وسبل دعم الإستثمار المشترك ودعم التعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية ودراسة إقامة مشروعات إستثمارية بلغارية مصرية على أرض الإسماعيلية وقد أعرب رئيس وأعضاء الوفد البلغارى عن سعادتهم بزيارة الاسماعيلية وما شهدوه خلال الزيارة من إنجازات.



وفى ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية ثم توجه أعضاء الوفد الزائر لزيارة مقر هيئة قناة السويس والقيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة والتعرف على أحدث إنجازات ومشروعات الهيئة.