مدبولي أمام النواب: الهم الأكبر للحكومة تحقيق الاستقرار الأمني

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، " اليوم اقف امامكم لعرض ما حققته الحكومة منذ 15 شهر، فالهم الكبر للحكومة هو العمل على تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد ودفع عجلة البناء والتنية بعد فترة عصيبة مرت بها مصر ".



وقال رئيس الحكومة خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، "اسمحولي استرجع كيف كانت مصر في منتصف عام 2014 فكانت البنية الاساسية متهالكة سواء بالكهرباء والمياه والغاز كنا غير قادرين على عدم توفير الاحتياجات الاساسية فنسبة البطالة كانت عالية جدا نتيجة ولتوقف مشروعات كثيرة فببساطة شديدة كنا نتحدث عن اقتصاد منهار فهذا كان الوضع حينها، مؤكدا أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ منتصف عام 2014، حجم عمل شاق ومتوالي لبناء دولة".