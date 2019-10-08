عرض عسكري خلال احتفال جامعة المنصورة بنصر أكتوبر

أقامت جامعة المنصورة اليوم عرضًا عسكريًا على هامش احتفالها بالذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر ١٩٧٣، بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، العقيد تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظ الدقهلية، المقدم أحمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة.



وبدأ الحفل بطابور عرض لكليات الجامعة ومستشفياتها ومراكزها الطبية حيث عبرت كل منها عن هويتها كما تم آداء عدد من الفقرات الفنية التي تشمل استعراض على إيقاع عدد من الأغاني الوطنية بالإضافة إلى عرض عسكري مبهر قام به طلاب التربية العسكرية بالجامعة.



وهنأ المقدم أحمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة التي أظهرت قوة الجندي المصري وقدرته على كسر كافة قواعد القتال والتي تعبر عن معجزات قام بها أفراد القوات المسلحة المصرية عرفنا بعضها ومازال بعضها خافيا سينكشف مستقبلا.



وأشاد شحاته بتوفير الجامعة الدعم لكافة كلياتها للاحتفال بالذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد بشكل مميز يتناسب مع ذكرى النصر.