"ثقافة الوفد" تناقش إنشاء مسرح متجول لتبني المبدعين

عقدت اللجنة النوعية للثقافة والآثار والفنون في حزب الوفد، برئاسة سامي سرحان، اجتماعًا لمناقشة إنشاء مسرح الوفد المتجول.



وأكد رئيس اللجنة النوعية للثقافة والآثار والفنون، أن مشروع المسرح يتبنى المواهب وكذا المُبدعين من أبناء الوفد في جميع محافظات مصر.



وأشار "سرحان" إلى أن المسرح يتبنى أيضا القضايا الوطنية بقصد بث الوعي لدى المواطنين خاصة في القرى والنجوع، باستخدام التوعية والثقافة التي تعبر عن القوى الناعمة المؤثرة في الأجيال القادمة.