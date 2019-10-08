عقد قمة ثلاثية بين السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.



بدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثة وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للزعماء الثلاثة لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية.



إنطلقت قبل قليل، اليوم الثلاثاء، القمة الثلاثية، السابعة، بين مصر وقبرص واليونان، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس.



وأكدت القمة حرص الرؤساء الثلاثة على إجراء تلك اللقاءات المتجددة بشكل دوري لتعزيز العلاقات والعمل على توثيقها في مختلف المجالات وزيادة سبل التعاون، بخاصة بعد أن حققوا نتائج متميزة منذ تدشين هذه الآلية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق صالح الشعوب بالبلدان الثلاثة والإقليم، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في شرق المتوسط الذى يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.



تأتى القمة الثلاثية، فى نسختها السابعة، في توقيت هام تشهد فيه المنطقة تهديدات وقلاقل مما يتيح تبادل الرؤى لتقديم إسناد للحل السياسي بشأن القضايا المطروحة على الساحة مثل قضية فلسطين وسوريا وليبيا والإرهاب والهجرة غير الشرعية وملف التعاون مع الاتحاد الاوروبي.



وتطرقت القمة السابعة، لما أنتهت إليه القمة السادسة، والتي عُقدت فى اكتوبر ٢٠١٨، وناقشت آليات التعاون الثلاثى بين الرئيس السيسي، والرئيس القبرصى "نيكوس انستسيادس"، ورئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس" فى جزيرة كريت فى اليونان، اتفق الزعماء الثلاثة على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص، بهدف التنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.



وتوافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعى بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.



وتم التوافق خلال المباحثات على استمرار التشاور والتنسيق إزاء مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بخاصة فى ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية.



وأكدت الدول الثلاث التزامها بمحددات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لاسيما أمن ممرات الطاقة بها، وتعزيز ركائز التعاون بينهم فى هذا الصدد، وذلك تلبيةً لتطلعات شعوبها نحو تحقيق الاستقرار وصون السلم والأمن، بالإضافة إلى تعظيم جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدى للخطر الذى تمثله هذه الظاهرة على الإنسانية بأسرها، فضلًا عن إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع الأسباب الجذرية التى تؤدى إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية.



واستضافت القاهرة القمة الأولى في نوفمبر 2014، والثانية كانت خلال شهر أبريل 2015 في نيقوسيا، والثالثة في ديسمبر 2015 في أثينا.