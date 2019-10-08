روسيا: حصة الأسلحة الحديثة سترتفع إلى 68% بنهاية العام الجاري

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن حصة الأسلحة والمعدات الجديدة والحديثة في القوات المسلحة الروسية سترتفع إلى 68% بحلول نهاية العام الجاري.



وقال شويجو - في تصريحات اليوم الثلاثاء - "ستصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 68% بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 1.5 تريليون روبل (23 مليار دولار) لإعادة تسلح الجيش الروسي".



وأضاف "أن هذا سيتيح الاستمرار في ضمان حل المهام المخصصة للغرض المقصود منها"، موضحا أن القوات المسلحة الروسية تسلمت في الوقت الراهن أكثر من 2300 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة والحديثة.