"عبد العال" يطالب النواب بعدم الحديث مع الوزراء

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من كافة النواب المحافظة على كرامة المجلس، وكرامة واحترام المؤسسات المختلفة للدولة.



وقال عبدالعال، إن كافة النواب له الحق في انتقاد ما يشاء ولكن باحترام وعدم الخروج عن قواعد الكلام المنصوص عليها باللائحة والثوابت البرلمانية.



وأضاف: "على كل النواب عدم توجيه حديثة لأي من الوزراء أو رئيس الوزراء وأن يكون حديث النائب الى رئيس المجلس وفقا للقواعد جاء ذلك قبل إلقاء رئيس مجلس الوزراء لبيانه أمام الجلسة العامة للمجلس.