غضب بين مرضى اللجنة الطبية بطنطا لعدم حضور الأطباء

سادت حالة من السخط والغضب بين العشرات من المواطنين الموجودين باللجنة الطبية بالقومسيون الطبى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية لعدم حضور الطبيب حتى الآن بالرغم من انتظار المرضى من صباح اليوم.



وأكدت الحاجة إنعام أنها موجودة منذ الصباح الباكر وأن الطبيب المختص لم يحضر بالرغم من وجود مرضى من كبار السن والعجزة مطالبة محافظ الغربية بسرعة التدخل السريع لحل تلك المشكلة.



وكشف المهندس محمود زينهم أن القمسيون الطبي أصبح مهانة لا تطاق ويجب أن يكون فى حساب للمخطئ مطالبًا من رئيس هيئة التأمين الصحى بسرعة محاسبة المخطئ حتى يكون عبرة وحرصا على مشاعر وحياة المواطن.



وكشف مصدر داخل التأمين الصحى أن رئيس التأمين سيقوم بالتحقيق فى تلك الواقعة.