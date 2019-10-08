وزيرة الدفاع الألمانية تزور جنود جيش بلادها في مالي

أطلعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب كارنبا، على ظروف المهمة التي يشارك فيها جنود الجيش

الألماني مع قوات الأمم المتحدة في مالي خلال زيارة لها هناك.



ووصلت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء لمعسكر كاستور بالقرب من مدينة جاو شمال شرق مالي.



يشار إلى، أن الجيش الألماني يعد جزءا هناك من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، والتي تعد أخطر مهام الأمم المتحدة الجارية حاليا.



يشار إلى، منطقة شمالي مالي وقعت تحت سيطرة جماعات إسلامية ومتمردة في عام 2012 بشكل جزئي بعد انقلاب عسكري هناك، وذلك قبل أن تدخل فرنسا عسكريا.



ولكن لا يزال هناك متطرفون يقومون بهجمات هناك حاليا، وتندرج بعثة " مينوسما" في مالي ضمن أكبر البعثات العسكرية للأمم المتحدة.



ويتمركز هناك 11 ألف جندي وأكثر من 1500 فرد شرطة ومدني، من شأنهم دعم اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، وتشارك ألمانيا بنحو 950 جنديا في البعثة.