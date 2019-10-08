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عالم

بكين تدين قرار واشنطن إدراج كيانات صينية على القائمة السوداء

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها وادانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إدراج 28 كيانا صينيا على قائمتها السوداء ومنعها من شراء منتجات أمريكية، وذلك بدعوى علاقة هذه الكيانات بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" في منطقة (شينجيانج) الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غرب الصين.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج الولايات المتحدة - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم تعليقا على قرار الولايات المتحدة، الذي تضمن بعض شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في الصين - إلى تصحيح موقفها الخاطئ على الفور بشأن موقف الصين المشروع ضد الإرهاب في البلاد.

وقال "إن الولايات المتحدة تستخدم ادعاءات لا أساس لها كذريعة لحظر كيانات صينية، واصفا هذا القرار بأنه انتهاك خطير للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.. مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها منطقة شينجيانغ تستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، وتحظى بتأييد ودعم من المجتمع الدولي".

وشدد جينج شوانج على أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مطالبا -في الوقت نفسه- واشنطن بإلغاء قرارها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية أن "المنظمات المحظورة تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم (شينجيانج) المتمتع بالحكم الذاتي".

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