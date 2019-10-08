"رياضة البرلمان" تهاجم وزير الشباب لتجاهله الرد على طلبات النواب

شن المهندس أشرف رشاد، هجوما شديدا على وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها.



وقال رشاد، لا يصح أن يوقع الوزير على طلب لاي نائب ولا يحدث شيئا بعد التوقيع، وكأن شيئا لم يحدث، مشيرا إلى أن عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي يمثل 378 نائب تحت قبة البرلمان لم يرد له على طلب واحد من وزارة الشباب.



وأكد رشاد بأنه سيكون هناك جلسة مع الوزير لوضع النقاط فوق الحروف، وطالب بأن يكون هناك توزيع عادل بين كافة النواب في الخدمات الشبابية.



من جانبه قال محمد زايد، أمين سر اللجنة، إن الوزارة التي من المفترض ان تكون جاذبة للشباب ومحتضنة لهم أصبحت طاردة، مشيرا إلى أن هناك 8 مراكز شباب بدائرته الانتخابية على الرغم من وجود السن في ملاعبهم إلا أنه منذ اربع سنوات ولم يتم الانتهاء من الأعمال بل إن الأعمال متوقفة وبالتالي مفيش نشاط والشباب أصبح علي القهاوي ورغم إننا نذهب للوزارة ويتم الاتفاق معنا على مواعيد للانتهاء من الاعمال الا انه لم يحدث ذلك والجميع يعلم ان الملعب هو الاساس في كل شيء.