أحمد عز ينشر صور من كواليس "الممر".. شاهد ماذا قال؟

بعد عرض فيلم الممر، نشر النجم أحمد عز، صور جديدة من كواليس فيلم "الممر"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، خلال لقطات إطلاق النار من المعدات العسكرية.



وعلق أحمد، علي الصور قائلا:" مكنتش نكسة ولا هزيمة".



وتدور أحداث فيلم "الممر" عن مجموعة من أفراد الصاعقة المصرية، تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة، وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.



وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.