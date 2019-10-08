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"بحوث البترول": استخدام قشر البرتقال والرمان فى تنقية معالجة المياه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:14 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن استراتيجية مصر 2030 ركزت على قطاعين مهمين هما المياه والطاقة، ولن يتم إهمال باقي القطاعات، ولكنهما سيكونان على رأس أولويات الاستراتيجية.

وأشار "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك حاجة لعمل معالجة للمياه وإعادة استخدامها مرة آخرى، موضحًا أن ملوثات المياه يتم عمل تقييم لها ومعالجتها من المخلفات الزراعية، بواسطة معامل متخصصة.

وأردف "مصطفى"، أن ما يهمنا هو استخدام مواد رخيصة وصديقة للبيئة لمعالجة المياه، مؤكدًا أنه يتم استخدام قشر البرتقال والرمان، كمواد معالجة في تنقية المياه ومعالجتها، لافتًا إلى أن معالجة المياه تقلل الفاقد من المياه.

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