شاهد أول تعليق من إياد نصار بعد عرض فيلم "الممر"

أعرب الفنان الأردني إياد نصار عن سعادته بمشاركته في فيلم "الممر"، الذي عرض أمس للمرة الأولى على شاشات التلفزيون.ونشر "نصار"، فيديو عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"، يقول به: "أنا سعيد وفخور إنى كنت جزء من هذا الفيلم العظيم فيلم الممر، تحت قيادة الأستاذ شريف عرفة".وتابع: "تجربة اللي قدرنا نعبر بيها لو باقصر الطرق عن تقديرنا للتضحيات اللي قدموها الابطال الحقيقين وللشهداء اللي رحلوا وما زالوا بيرحلوا عنا بنفس يد الغدر، وإن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم ونستمتع بالحياة".وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.