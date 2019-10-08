ضبط 12 طن أسماك مملحة فاسدة فى كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مديريتي التموين والصحة، حملة مُوسعة على محلات بيع الأسماك المُملحة، بمركز ومدينة مطوبس، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.



أسفرت الحملة عن ضبط 120 برميلًا من الأسماك المملحة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن "فسيخ وسردين مملح"، بما يعادل 12 طنًا، بمخزن بإحدى قرى مركز مطوبس، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، كما تم تحرير المحضر رقم 15867 جنح مركز مطوبس لسنة 2019م، وأُخطرت النيابة للتحقيق.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالحكيم حامد أبوإسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، أن مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها على جميع الأسواق والمحلات العامة والمطاعم؛ لضبط اللحوم، والأسماك، والسلع الغذائية الفاسدة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، محذرًا التجار من التلاعب بأرواح المواطنين.