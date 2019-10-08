"الحصرى" يكشف خطة عمل لجنة الزراعة بدور الانعقاد الخامس

قال رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اللواء هشام الحصري، إن اللجنة بلورت خطة عملها لدور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أن اللجنة أمامها منظومة تشريعية كبيرة، أهمها قانون الري والزراعة العضوية، ونقابة الفلاحين وغيرها، ولكن الأهم هو التركيز في خطة عمل اللجنة علي الفلاح المصري ومشاكله والعمل على حل هذه المشاكل وتلك المعوقات.



وأشار الحصري، لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة ستركز على المشاكل الخاصة ببعض المحاصيل، مثل القطن ومشاكل المشروع القومي للمليون ونصف مليون فدان، ومشاكل التأمين الصحي للفلاح، ولماذا لم يتم هذا حتى الآن، وكذلك سيكون على رأس أولويات العمل المتابعة الدقيقة لكل ما يخص ملف سد النهضة والاستغلال الأمثل للمياه والموارد المائية، وكذلك المشاكل الموجودة بقطاع الثروة الحيوانية والثروة الداجنة ودور البنك الزراعي المصري والعمل على تفعيلة، وكذلك مشاكل المصدرين للحاصلات الزراعية والمنتجات الزراعية، ومناقشة دور المنظمات الإقليمية والدولية والعربية التي تهتم بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.