مصرع وإصابة 35 فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 33 آخرون إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي ـ الواحات.



انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتم الدفع بـ9 سيارات إسعاف، ورجحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد ، انفجار أحد إطارات السيارة الأمامي.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، والمصابين لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.



ورفع رجال المرور آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.