تامر عاشور يعلق على دخول خطيبته مجال الفن (فيديو)

علق المطرب تامر عاشور، على دخول خطيبته، ملكة جمال الكون دارين حلمي، مجال الفن، قائلًا: "لن تدخل المجال الفني نهائيًا سواء بالتمثيل أو الغناء، ولكنها اختارت مشاركتي ودعمي فنيًا".



وأضاف "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المُذاع على فضائية "روتانا"، أن أغنية "قولوله سماح" سجلت 20 مليون مشاهدة، بينما أغنية "محظوظ" 30 مليونًا، و"افترقنا" 50 مليونًا، لافتًا إلى أن الجمهور هو فقط من يستطيع أن يحدد من هو المطرب رقم واحد على الساحة.



وأكد "عاشور"، أنه يهدف لطرح أغان تشكل بصمة مع الجمهور حتى بعد عدة سنوات، وليس من اهتماماته الوجود على الساحة دون أغنيات مميزة، مشيرًا إلى أنه يحضر للألبوم الجديد الخاص به مع شركة "اريث برودكشن".