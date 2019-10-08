قبل انطلاق السابعة.. أبرز نتائج القمم المصرية اليونانية القبرصية السابقة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو عن أبرز نتائج قمم مصر وقبرص واليونان، بالتزامن مع انطلاق القمة المصرية اليونانية القبرصية، اليوم بالقاهرة، وجاءت أبرز النتائج:



عقدت 8 نوفمبر 2014 القمة الأولى بين الدول الثلاث فى القاهرة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان.



كما اتفق الزعماء الثلاثة على توطيد أسس التعاون الثلاثى بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة.



وفي 10 أكتوبر 2018، عقدت القمة السادسة لآلية التعاون الثلاثى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان فى جزيرة تكريت.



ومن أبرز نتائج القمم الـ6، اتفاقيات نص عليها إعلان القاهرة ونيقوسيا وأثينا.

- التعاون المشترك ومواجهة التحديات المشتركة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة.

- الالتزام بمحددات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما أمن ممرات الطاقة.

- إعطاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع الأسباب الجذرية التى تؤدى إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية.