انقطاع التيار الكهربائي عن قرى جنوب الأقصر غدًا

أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، فصل محولات الإصلاح 2، غدًا الأربعاء من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لعمل الوقاية على مغذيات المحطة.



ونوه قطاع توزيع الكهرباء، بأن هناك عدة مناطق سوف تتأثر بأعمال الصيانة وهى كالآتي "قرية الزنيقة – قرية العطلات – عزبة السيد حفنى – قرية توماس 3"، وأهاب بالمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.



يأتي ذلك في إطار العمل على رفع كفاءة العمل بمحطات الكهرباء، وإجراء عمليات صيانة دورية لها، لتفادي انقطاع الخدمة.