"اتصالات البرلمان" تقترح تعديل قانون الهيئة القومية للبريد

قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد بدوي، إن الأمانة العامة للجنة بدأت في تلقي مقترحات ومرئيات النواب فيما يخص خطة عمل اللجنة والعمل على تضمين تلك الخطة هذه المقترحات.



وأضاف بدوي، على هامش ترأسه للجنة اليوم، أن النواب اقترحوا تعديل بعض مواد قانون الهيئة القومية للبريد بما يتيح لتلك الهيئة بالتعامل بكافة العملات الأجنبية.



وأضاف أن النواب أكدوا أن مكاتب البريد أقرب للقرى والنجوع من البنوك وبالتالي لابد من أن تكون تلك الخدمة بمكاتب البريد وأن ينص عليها قانونا كما ابدي النواب اهتماما كبيرا بمتابعة تطوير الشركة المصرية للاتصالات والعمل على إحلال الكابلات النحاسية الي الكابلات المصنوعة من الفيبر لضمان جودة الخدمة.