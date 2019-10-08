سائق "توك توك" يسير بطريقة متهورة على الطريق الدائري (فيديو)

رصد برنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، مقطع فيديو، لشاب يقود "توك توك" بطريقة متهورة على الطريق الدائري.



يظهر الشاب في الفيديو، يستعرض صديقه مهاراته ليقوم بالتعلق في التوك توك وهو يسير وبكل تهور، على الطريق ومما يتسبب في حادث على الطريق لأنه من الممنوع سير التوك توك على الطرق السريعة.



فيما كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الشهر الجاري وزارة المالية والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ هذا البرنامج الجديد والإعداد للاستغناء عن التوك توك نهائيا في غضون ثلاث سنوات.