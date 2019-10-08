سياحة البرلمان: متابعة إجراءات تطوير الشركة القابضة لمصر للطيران

قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، الدكتور عمرو صدقي، إن اللجنة مستمرة في مناقشة خطة عملها لدور الانعقاد الخامس ومن ثم إقرارها في اجتماع الغد.



وأشار صدقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن خطة عمل اللجنة تشمل العديد من المحاور الرئيسية منها الاهتمام بقطاع السياحة والعمل على تطويره وتنويع مصادر هذا القطاع ليكون قوة دفع ذاتي للاقتصاد القومي.



كما تشمل الخطة، العمل على الاهتمام الكوادر البشرية العاملة بقطاع السياحة وتدريبها وتطوير ادائها وكذلك كافة الموارد البشرية العاملة بالقطاع والعمل على تطوير السياحة الداخلية وفيما يخص قطاع الطيران المدني.



وقال صدقي إنه سيتم متابعة الإجراءات الخاصة بالحالة الأمنية لكافة المطارات والعمل على تطوير تلك المطارات وتطوير الشركة القابضة لمصر للطيران ومتابعة تطوير المطارات وخدمات الطيران ومتابعة تطوير الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع وكذلك تطوير هيئة الأرصاد الجوية.