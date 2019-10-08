شريهان تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة شريهان، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة في أحدث ظهور لها.



وظهرت "شريهان" بفستان أسود بأكمام طويلة، ومكياج هادئ أنيق، واعتمدت تسريحة بسيطة، وإكسسوارات بسلسلة وقيراط من نفس اللون، وساعة رقيقة.



والتقطت "شريهان" الصورة، وهي تقف وخلفها مرآة، وانهالت التعليقات على الصورة وكان أبرزها: "أحلى صباح".